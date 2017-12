Natale a piazza Cairoli ancora all’insegna del gusto. I prossimi eventi

Il Laboratorio Artiginale del Gusto non si ferma nemmeno questa sera. Intanto, ieri sera piazza Cairoli si è tinta di rosa con la presenza dello chef Katia Zanghì, protagonista con la sua cena “Scaromantica”. Uno speciale mix di scaramanzia e romanticismo, che contiene tutti i semplici ingredienti della classica cena di fine anno, simbolo di augurio di fortuna e prosperità, ma anche delle particolari spezie adatte per chi voglia dare un tocco afrodisiaco ai propri piatti, magari per una cena a due.

Lo chef Zanghi, grazie a dei macchinari Zanussi promossi dalla Farc, ha potuto cucinare una zuppa di lenticchie aromatizzata con alcune spezie, tra cui il peperoncino, con dei tagliolini croccanti. Come dessert è stato servito un ispic di spumante con melograno e uva, due frutti usati come portafortuna in vista del nuovo anno.

Il sommelier Roberto Raciti, vi ha abbinato un vino delle Cantine Cottanera Doc di nerello mascalese, un rosso corposo ed intenso che ben si sposava con i piatti serviti. Lo stesso Raciti, ha poi presentato anche l’erogatore automatico di vino Wine Taste della Farc, un macchinario che consente di mantenere intatte le qualità del vino anche quando già stappato.

Alla presenza del presidente della Confcommercio Messina, Carmelo Picciotto, Katia Maiorana e Francesca Barbera hanno presentato il nuovo film di Salvatore Arimatea “Fiori di Agave”, le cui selezioni sono state effettuate ieri pomeriggio a piazza Cairoli.

Programma domenica 31 dicembre

Ore 17,00 - Stand socioculturale: L’associazione Nati per la Vita presenterà le proprie iniziative in favore dei bambini e adulti affetti da autismo

Programma lunedì 1 gennaio

Ore 17,00 - Stand socioculturale: L’associazione Nati per la Vita presenterà le proprie iniziative in favore dei bambini e adulti affetti da autismo

Ore 20,00 - Laboratorio del Gusto: “Cous Cous Party” organizzato dallo chef Anthony Andaloro, un’esperienza sensoriale unica.