Festival degli Aquiloni: modifica bus 79 e servizio navetta

In occasione della II edizione del Festival degli Aquiloni che si svolgerà a Torre Faro, sabato 28 e domenica 29, l’Azienda Trasporti di Messina ha disposto la modifica di percorso della linea bus 79 e l’istituzione di un servizio con due bus navetta. Pertanto la linea 79 (Istituto Marino), in partenza da Cavallotti, effettuerà il capolinea alla statua di Padre Pio per proseguire in seguito a destra nelle vie Nova, Ortopedico e percorso regolare. I due “bus navetta Torre Faro”, dalla statua di Padre Pio, percorreranno le vie Nova, a sinistra Palazzo, a destra Fortino, contrada Torre Bianca, Circonvallazione Tirrena, Strada Statale 113, a sinistra Nova e ritorno alla statua. Le deviazioni di percorso sono consultabili sul sito dell’ATM www.atmmessina.it e sull’app “MyATM”.