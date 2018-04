Rientro di Pasquetta. Lunghe code a Villafranca e in tangenziale

Traffico sostenuto per il rientro dopo il week end di Pasqua e Pasquetta. Tra le 19 e le 20 le code più lunghe si sono registrate ai caselli di Villafranca, in direzione Messina, e subito dopo, in tangenziale, in particolare alla galleria Telegrafo. L'attesa minima per rientrare in città è di un'ora ma, in alcuni momenti, le code si sono protratte fino a due ore. Più contenute le attese ai traghetti, dove i tempi di attesa per gli imbarchi sono di circa mezz'ora.