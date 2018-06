Incendio all'ex hotel Riviera. Sul posto i vigili del fuoco. FOTO

Un incendio si è sviluppato al piano terra dell'ex hotel Riviera. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti intorno alle 22 per spegnere le fiamme, che si sono propagate fino al quarto piano. Non si conoscono ancora le cause ma non ci sarebbero feriti, visto che la struttura è in disuso. Il fumo è arrivato fin sul viale della Libertà ed è stata momentaneamente chiusa la corsia lato monte per consentire lo spegnimento.

Quasi due anni fa, nell'agosto 2016, l'immobile era stato dato all'asta alla Neptunia spa del gruppo Franza, che aveva offerto in permuta un palazzo in via Bonino. Da allora, però, l'atto non è mai stato stipulato. In un primo momento si pensava di trasferire in via Bonino una scuola, poi si è pensato di portarci uffici provinciali. E nel frattempo c'è anche un ricorso al Tar sull'assegnazione da parte della La Cava Group srl.