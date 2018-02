Via La Farina, incendio nel palazzo del droga party. Nessun ferito

Fiamme nel palazzo di via La Farina, di fronte alla villetta Quasimodo, dove dieci giorni fa era stato scoperto un droga party. Le due vicende, comunque, non sono correlate.

Stamattina presto, un incendio si è sviluppato in una delle case dell'ultimo piano, i cui proprietari sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco. Evacuate per un breve periodo anche altre abitazioni dello stesso palazzo. Paura a parte, nessuno è dovuto ricorrere alle cure sanitarie. Già nel corso della mattinata l'allarme era rientrato.