25 milioni per impianti sportivi, ok dell'Ars a emendamento di Cateno De Luca

La creazione di un fondo di 25 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali tramite l'utilizzo dei finanziamenti statali ed europei del Fondo di Sviluppo e Coesione. E' questa la decisione presa ieri sera dalla Commissione Bilancio dell'ARS che ha approvato all'unanimità un emendamento di Cateno De Luca e Gaetano Galvagno. Anche il Governo, per bocca dell'Assessore Falcone, si è detto favorevole alla norma.

Le somme saranno destinate a riqualificare quelle strutture, che sono a centinaia in tutta la Sicilia, ridotte in condizioni inadeguate.

"Ancora un buon risultato del certosino lavoro di emendamenti curato nei giorni scorsi - afferma De Luca - a dimostrazione del fatto che i 700 emendamenti da me proposti non hanno alcun intento ostruzionistico, ma vogliono simolare il Governo e le forze politiche, a trovare convergenze su temi di grande interesse per le nostre comunità. I comuni siciliani potranno adesso contare su un sostegno concreto per l'ammodernamento dei propri impianti che spesso sono gli unici dove è possibile praticare l'avviamento allo sport e lo sport di base."

L'esame della Finanziaria continuerà fino a fine mese