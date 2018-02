Secondo Palagiustizia, Gentiloni: "buon esempio di lavoro di squadra". LE FOTO

E’ un altro passo di un cammino iniziato alla fine degli anni ’80 e che ancora riserva altre tappe. Ma è un passo importante.

“E’ un buon esempio di gioco di squadra- ha dichiarato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni presente alla firma in Prefettura oggi pomeriggio- E’ un lavoro in sinergia che ha visto insieme l’amministrazione, i ministeri e le altre parti coinvolte ed io ringrazi quanti hanno fatto sì che si raggiungesse questo traguardo”.

Alle 15.45 nel salone della Prefettura si è tenuta, sotto “lo sguardo” del premier, l’apposizione delle firme all’atto ufficiale di dismissione di parte dell’area della Caserma Scagliosi, quella occupata dall’ex ospedale militare che adesso passa in proprietà all’amministrazione comunale per essere destinata alla realizzazione del secondo Palagiustizia.

Il Distretto militare di medicina legale si trasferirà nei locali in via Bonino.

A firmare oltre al sindaco Accorinti sono stati Antonio Mungo per il Ministero di Giustizia, il generale Giancarlo Gambardella per il ministero della Difesa ed il rappresentante dell’Agenzia Demanio Roberto Reggi.

“E’ il completamento di un percorso iniziato l’anno scorso- ha dichiarato soddisfatto Renato Accorinti- E’ un momento importante perché per fitti passivi paghiamo 1 milione e 300 mila euro e non trovavamo spazi per il Palazzo di giustizia satellite. Oggi è un passo avanti e non è poco anche perché abbiamo la copertura finanziaria per i passi successivi”.