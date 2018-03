Furto in un capannone industriale a Giammoro. I carabinieri arrestano 4 rumeni

Stavano per portare via da un capannone industriale a Giammoro circa 50 chili di cavi in rame, materiale ferroso e un centinaio di prese elettriche industriali. Quattro rumeni, dimoranti a Messina, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati sorpresi la scorsa notte dai carabinieri di Milazzo, che li hanno perquisiti e trovati in possesso di numerosi arnesi da scasso, sottoposti a sequestro, insieme all’intera refurtiva.

Gli arrestati sono stati portati al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.