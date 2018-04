Minaccia la madre anche davanti ai poliziotti. Arrestata una giovane donna

L’hanno trovata per strada, davanti a casa, visibilmente impaurita dopo l’ennesima lite con la figlia. I poliziotti delle Volanti della Questura di Messina l’hanno prima tranquillizzata e poi sono entrati in casa, dove hanno trovato la giovane che continuava a urlare contro la madre e a insultarla per futili motivi.

La madre era costretta a vivere in uno stato di soggezione fisica e psicologica che non aveva denunciato nella speranza di riconciliarsi con la figlia. Considerata la situazione di pericolo per l'incolumità della madre e le intimidazioni continuate anche in presenza dei poliziotti, la figlia è stata arrestata e sottoposto agli arresti domiciliari, considerando che la madre ha deciso di allontanarsi da casa per evitare altri conflitti.