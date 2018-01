Flashmob Yoga per le vie di Messina per portare un messaggio d'amore

Domenica 7 gennaio le vie del centro di Messina saranno invase da "IL FLASHMOB YOGA PER PORTARE UN MESSAGGIO D'AMORE", a cura dell' Associazione Centro Tao Messina.

La prima tappa sarà alle 16,30 a Piazza Cairoli. Da lì gli yogi procederanno alla volta di Piazza Duomo e di seguito alla Galleria Vittorio Emanuele, per concludere il tour davanti al Teatro Vittorio Emanuele.

Al flashmob sono invitati tutti, non solo per assistere da spettatori ma anche per unirsi nella pratica del gruppo guidato dall’insegnante Vincenzo Citto.

La performance è volta a far conoscere lo Yoga che è un importante risorsa per la crescita personale degli esseri umani.

Lo slogan è il mantra "BABA NAM KEVALAM" il cui significato è "TUTTO E' AMORE INFINITO", un invito ad aprire il cuore e ad abbattere ogni forma di barriera razziale o religiosa ed accogliere la vita nella consapevolezza che la forza dell'amore è dentro ognuno di noi, perché ogni persona al mondo è connessa come una grande famiglia. Una società basata su questo fondamento è destinata a progredire.