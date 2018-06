Strada Panoramica. 1 milione e mezzo per asfalto, giunti e barriere sicurezza

Sono stati autorizzati a favore della Città Metropolitana di Messina i finanziamenti per due programmi di manutenzione della rete viaria di particolare importanza.

Il primo riguarda la Strada Panoramica dello Stretto, alla quale sono stati assegnati 1 milione 265mila euro per la manutenzione delle parti più degradate della pavimentazione stradale e relativa segnaletica orizzontale e 235mila euro per la sostituzione di barriere di sicurezza incidentate e per collocazione di giunti di dilazione nei viadotti.

Un altro progetto, da 375mila euro, riguarda i lavori di miglioramento della sicurezza lungo la Strada Provinciale 15 di Passo Aranciara nei Comuni di Limina e Antillo.

Altri fondi arrivano dalle economie accertate dal Ministero rispetto a finanziamenti precedenti del Cipe. 100mila euro saranno usati per il miglioramento di alcune strade della zona dei Nebrodi e 246mila euro per il ripristino di tratti di Strade provinciali nella zona tirrenica e nell'isola di Vulcano.

Il decreto ministeriale 49/2018 finanzia interventi per 23 milioni 441mila euro dal 2019 al 2023. Entro il prossimo 31 ottobre la Città Metropolitana predisporrà il programma quinquennale, che prevede finanziamenti annuali per 4 milioni 688mila euro.