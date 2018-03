Strumenti digitali per trasparenza e anti corruzione. 700mila euro a Messina

Un progetto per migliorare la struttura amministrativa in termini di trasparenza. L’Autorità di Gestione del Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ha approvato, con decreto numero 31 del 13 marzo 2018, la graduatoria finale delle proposte presentate in risposta all’Avviso per il finanziamento di "interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community Pa 2020", pubblicato il 20 aprile 2017.

Il Comune di Messina, ente capofila, in partenariato con 13 enti, del progetto DigiPro (Digitalizzazione dei processi per la qualità, l’efficacia e la legalità dell’azione amministrativa), è risultato tra i 30 progetti ammessi a finanziamento per un importo di 696mila 900 euro. Il progetto DigiPro prevede il trasferimento di strumenti per la digitalizzazione dei processi e la valutazione dell’azione amministrativa anche a fine anti-corruttivi.

Gli enti capofila dei progetti che risultano finanziati nella graduatoria finale dovranno sottoscrivere la convenzione di finanziamento entro 20 giorni consecutivi a partire dalla comunicazione che riceveranno via pec dall’Autorità di Gestione del Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Il 21 marzo, a Palazzo Zanca, dalle 9.30, si svolgerà la giornata comunale su anticorruzione e trasparenza per parlare di questo e di altri importanti e innovativi strumenti di controllo civico e difesa civica digitale.