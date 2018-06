Rometta, questa sera un concerto in Villa Martina per la scuola

Questa sera appuntamento con la musica e con la scuola, a Rometta Marea. Si svolgerà presso Villa Martina, dalle 18.30 in poi, l'evento "MusichiAMO, includiAMO, emozioniAMO". Un'occasione dedicata alle iniziative scolastiche finanziate grazie all'accesso ai fondi strutturali europei -piano operativo nazionale- "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020".

Presenterà la serata la docente Concetta De Benedetto. A fare gli "onori di casa" tramite i propri interventi, saranno invece il dirigente scolastico Emilia Arena e il sindaco di Rometta Nicola Merlino.

Diverse le esibizioni proposte, dai quartetti di chitarra alle orchestre, dall'ensemble di violini al quintetto di clarinetti. Nel corso della serata, inoltre, saranno presentati i risultati degli ultimi concorsi musicali che hanno visto prendere parte gli alunni dell'istituto.

Un impegno che mira al coinvolgimento della comunità nella vita scolastica dei giovani, dunque, ma che si prefigge anche il fine di informare sui progetti messi in atto e ancora in fase di elaborazione.

Salvatore Di Trapani