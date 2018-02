Formazione per terzo settore e volontariato

Si terrà mercoledì 14 febbraio alle ore 15:30 nella sede del Cesv Messina, salita Cappuccini 31, la presentazione della nuova edizione di FQTS 2020, il progetto di Formazione dedicato ai Quadri del Terzo Settore delle sei regioni del Mezzogiorno: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Sardegna. Sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, il percorso è promosso da Forum Nazionale del Terzo Settore e Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSVnet). Tra le novità di questa edizione linee formative dedicate specificatamente ai giovani e un panel di incontri e riflessioni regionali, interregionali e on line che si aggiungono ai percorsi nazionali. All’incontro parteciperanno il coordinatore nazionale di FQTS Mauro Giannelli, Patrizia Bertoni, responsabile della segreteria nazionale, Pippo di Natale, portavoce del Forum del Terzo Settore Sicilia, Giuditta Petrillo e Santi Mondello presidenti rispettivamente dei Centri servizi per il volontariato di Palermo e Messina. La presentazione sarà l’occasione per gli enti non profit della provincia di Messina di conoscere ed approfondire le modalità di partecipazione all’intero percorso. Le candidature si potranno presentare da metà febbraio sino al 15 aprile.