Formula 3, clienti e appassionati sfilano per la Ride Collection Bmw Motorrad

La vita è un’avventura e la moto è il mezzo che permette più di ogni altro di apprezzarne a pieno l’intensità. A tutti coloro che amano il look giusto in sella alla propria compagna di viaggio, la concessionaria Bmw Motorrad Formula 3 di Messina ha dedicato un sabato speciale alla scoperta dei nuovi capi di abbigliamento tecnico della Ride Collection 2018, con una sfilata che ha visto protagonisti clienti e appassionati. Un mini-evento unico nel suo genere: non solo il primo della concessionaria Formula 3 dedicato all’abbigliamento in cui sono stati coinvolti i clienti, ma anche e soprattutto il primo in Italia con questa ricetta.

“Questa giornata è nata con l’idea di far conoscere agli appassionati delle due ruote Bmw l’abbigliamento giusto per andare in sella alla propria moto – ha spiegato Carmen Seminara, consulente Bmw Motorrad –. L’abbigliamento da moto Bmw è davvero eccezionale e completo, si va dal sotto tuta all’intimo, passando ovviamente per le protezioni adatte a qualsiasi temperatura e stagione”. Tra novità e conferme, per il 2018 Bmw Motorrad propone un catalogo davvero molto vasto, con l’upgrade di alcuni articoli e l’inserimento di nuove tute, come ad esempio la tuta GS Dry per coloro che si avvicinano all’enduro, la tuta premium Rallye per i giramondo e la tuta da turismo in pelle Atlantis per tutte le stagioni.

Particolarmente ideale per l’estate la tuta Venting, con il sistema di areazione a garantire il massimo comfort e la massima traspirazione, ma i capi d’abbigliamento della nuova collezione Bmw Motorrad strizzano l’occhio anche ai più modaioli, con magliette di qualità per il tempo libero, accessori cool, giacche stilose in pelle vintage e molto altro.

