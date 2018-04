I° Forum del Contratto di Rete del gusto e dell’accoglienza sui Nebrodi

Martedì 10 Aprile con inizio alle ore 17.00 presso il Palamangano di Sant’Agata di Militello si terrà il primo Forum del contratto di rete: TERRE DI DIONISO – RETE DEL GUSTO E DELL’ACOOGLIENZA.

Saranno affrontati due temi strategici per il sistema delle PMI che operano nel settore: Formazione e Contrattualistica.

Il tema della Formazione continua, per la professionalizzazione degli operatori del settore, sarà tenuto dal dirigente FonARCom Gianni Guttadauria.

La contrattualistica invece sarà presentata dal responsabile CIFA Massimo Fasciana.

La D.ssa Giusi Maniaci - responsabile del contratto di rete Terre di Dioniso rete del gusto e dell’accoglienza - presenterà la Rete e il sistema delle imprese operanti sul territorio dei Nebrodi con il coinvolgimento di quelle agricole dedite alle attività rurali, di quelle turistiche dedite all’ospitalità ed alla fornitura di servizi turistici e di quelle agroalimentari che incentivano l’offerta enogastronimica del territorio.

Concluderanno i lavori il Presidente Regionale della F.A.S., Francesco Calanna, che si soffermerà sui temi della concertazione e della programmazione delle politiche di sviluppo rurale presentando l’esperienza LEADER e la correlazione con le politiche di rete finalizzate allo sviluppo locale. Interverrà l’Assessore Regionale della Formazione Roberto Lagalla presentando il nuovo piano formativo della Regione Siciliana e le opportunità che questo rende al territorio per la formazione dei profili professionali che servono il sistema delle imprese per evolversi e svilupparsi.