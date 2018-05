La famiglia al centro del dibattito politico. Nove proposte per i candidati

Portare al centro del dibattito politico cittadino il “problema della famiglia”. Questo l’appello lanciato dal Forum delle Associazioni Familiari in vista delle prossime elezioni amministrative del 10 giugno.

Il Forum, nato negli anni ’80 per volere di Giovanni Paolo II, intende dare il proprio contributo chiedendo ai candidati sindaco e ai futuri consiglieri comunali di impegnarsi nella promozione della famiglia in quanto unica possibilità di sviluppo economico, sociale e culturale di una comunità. Sul fronte famiglia, infatti per il Forum, è necessario porre in atto interventi tesi a fronteggiare le difficoltà sociali, culturali, educative ed economiche che affliggono numerose famiglie messinesi.

Concretamente il Forum Provinciale delle Associazioni Familiari di Messina chiede l’istituzione dell’Assessorato alla Famiglia o,in subordine, di assegnare una “delega alla famiglia” a uno degli assessorati. Inoltre, il Forum ha già pronto un documento con 9 proposte da sottoporre ai candidati sindaco sui temi del futuro dei giovani e della spesa pubblica. Ai candidati si chiede a realizzazione di almeno 3 delle 9 proposte contenute nel documento.

Politiche tariffarie, casa e spazi urbani, tempi del lavoro e tempi della famiglia, il lavoro per i giovani, famiglia e disabilità,sostegno alla genitorialità tra cui maternità e responsabilità educative, servizi di cura e auto aiuto e aiuto tra le famiglie, i 9 punti programmatici su cui sono chiamati a esprimersi i candidati.

Per il Forum solo con la realizzazione di questi punti si potrà raggiungere nel prossimo quinquennio il risultato di rendere la città un comune Family friendly.