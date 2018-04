Ecco Terre di Dioniso: la rete del gusto e dell'accoglienza sui Nebrodi

Si è svolto al Palamangano di Sant’Agata di Militello il primo Forum sul contratto di rete: TERRE DI DIONISO – RETE DEL GUSTO E DELL’ACOOGLIENZA.

Promosso dalla FAS (Federazione Agricoltori Siciliani), l’obiettivo è quello di creare una rete di filiera corta con il coinvolgimento delle imprese agricole dedite alle attività rurali, delle imprese turistiche dedite all’ospitalità ed alla fornitura di servizi turistici, promuovendo nuovi pacchetti che presentino circuiti ed itinerari religiosi, enogastronomici, viaggi nella memoria, nelle tradizioni, nei riti e nella cultura dei Nebrodi.

Il tavolo è stato aperto dal Presidente Regionale della F.A.S., Francesco Calanna, che si è soffermato sul carattere innovativo dell’istituto giuridico del contratto di rete. L’efficacia deriva dall’accostamento di interessi comuni, per cui le imprese collaborano, conseguendo vantaggi che singolarmente non avrebbero raggiunto e ottenuto nel mercato e nelle gerarchie. Il Presidente ha sottolineato i diversi punti di forza del contratto di rete turistico quali il miglioramento qualitativo (qualità di processo e di prodotto), la riduzione dei costi e dei relativi prezzi, il supporto alle imprese nella gestione della complessità, la semplificazione dei processi che consentono l’apertura ai mercati, il rafforzamento della visibilità.

L’Assessore alla Formazione della Regione siciliana, Roberto Lagalla ha presentato le opportunità che la nuova offerta formativa rende al territorio per la formazione dei profili professionali che servono il sistema delle imprese per evolversi e svilupparsi. “La formazione esce dai suoi limiti, l’azienda esce dai suoi alibi”.

Sono stati affrontati due temi strategici per il sistema delle PMI che operano nel settore: Formazione e Contrattualistica. Il tema della Formazione continua e strategica, per la professionalizzazione degli operatori del settore, è stato illustrato dal dirigente FonARCom Gianni Guttadauria, il quale ha puntato i riflettori sulla qualità dell’insegnamento. La contrattualistica, invece, è stata presentata dal responsabile C.I.F.A. Massimo Fasciana, il quale ha esposto le opportunità che il contratto offre ai datori di lavoro.

Giusi Maniaci - responsabile del contratto di rete TERRE DI DIONISO – RETE DEL GUSTO E DELL’ACOOGLIENZA – ha presentato il progetto enfatizzando il carattere innovativo della struttura dell’organizzazione della filiera turistica. L’integrazione delle diverse componenti territoriali – natura, cultura, produzioni agroalimentari e turismo – offrirà al visitatore un ambiente accogliente, di qualità ed un’esperienza di soggiorno positiva, comunicando i valori e le tradizioni condivise dell’area di riferimento.