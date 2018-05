Al "Franco Scoglio" va di scena la finale di Lega MSP

Si giocherà domenica a partire dalle ore 13.00 la finale di coppa di Lega MSP, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e presieduto da Angelo Minissale, intitolata a Mino Licordari. Sarà il "Franco Scoglio" a decidere chi alzerà la coppa tra la Planet Win 365 e l’Atletico Cameris.

All'evento prenderanno parte anche diverse glorie del Messina. Sarà presente inoltre la famiglia Licordari. Mino Licordari infatti, giornalista sportivo e non solo, volto noto delle strasmissioni di approfondimento, ha raccontato per anni la storia del calcio a Messina. L'i Ingresso all'impianto sportivo sarà gratuito ed ovviamente sono tutti invitati per assistere ad una bella partita di calcio ma soprattutto per vivere la gioia ed il ricordo di Mino.

La manifestazione è organizzata da Alessandro Cacciotto, responsabile calcio MSP in collaborazione con l'ACR Messina del Presidente Sciotto e lo stesso, nvita tutti gli appassionati di calcio, tutte le squadre di calcio, tutti i tifosi del Messina, tutti coloro che hanno conosciuto Mino ad essere presenti.

La presentazione dell'evento si terrà sabato alle ore 12.00 presso Palazzo Zanca.