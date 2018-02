Scuole senza riscaldamenti: alla Manzoni si fa lezione con sciarpe e giubbotti

Ancora una scuola messinese alle prese con il freddo. Ancora alunni e studenti che in questi giorni hanno dovuto fare lezioni con giubbotti e sciarpe perché il freddo si sta facendo sentire e trascorrere cinque ore sui banchi in classi senza termosifoni diventa difficile. E’ quanto sta accadendo in questi giorni alla scuola Manzoni dell’Istituto comprensivo Manzoni-Dina e Clarenza. Un istituto che già lo scorso anno aveva fatto i conti con l’emergenza freddo nei giorni del caos delle scuole chiuse dal sindaco e che quest’anno si ritrova ad affrontare praticamente lo stesso problema. Alla Manzoni non funziona la caldaia. Un guasto che la dirigente scolastica ha segnalato al Comune praticamente al rientro dalle vacanze natalizie ma che in più di un mese non solo non ha trovato soluzione, ma che adesso rischia di creare ulteriori disagi alla comunità scolastica della Manzoni.

A farsi portavoce è il consigliere del Pd Libero Gioveni, che ha raccolto lo sfogo dei genitori e si dichiara indignato per questo increscioso disservizio. Gioveni definisce vergognosa l’ennesima brutta pagina che ha colpito una parte dell’utenza scolastica messinese e per questo si è rivolto al Dipartimento edilizia scolastica del Comune per chiedere una immediata risoluzione del problema.

“I piccoli alunni del plesso - spiega Gioveni - stanno patendo il freddo già da parecchio tempo, con gli uffici competenti che, fatta salva una prima verifica iniziale, non hanno ancora risolto il problema del malfunzionamento della caldaia. Risale addirittura al 15 gennaio la data in cui dalla stessa scuola è stato inviato un sollecito per ottenere dagli uffici il necessario intervento, ma senza ottenere il giusto riscontro”.

Il problema però a quanto pare non potrà essere risolto a breve perché per il Dipartimento non sarà possibile acquistare a strettissimo giro una nuova caldaia, dunque bisognerà aspettare. I genitori però sono già sul piede di guerra. E se non arriveranno risposte al più breve la protesta potrebbe essere già dietro l’angolo.

F.St.