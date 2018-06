Aveva nascosto 30mila euro in casa, provento di estorsione, tramite suoi affiliati, nei confronti di imprenditori locali. I carabinieri di Barcellona hanno sequestrato la cifra a Filippo Milone, già ai domiciliari per l'operazione "Gotha 7", per intestazione fittizia di beni e valori con l’aggravante del metodo mafioso.