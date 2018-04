Evade dai domiciliari e rompe la porta di casa dei familiari. 47enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Santa Lucia del Mela hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari Antonio Franco Bella, 47 enne. L’uomo, in stato di alterazione psico-fisica per via dell’assunzione di sostanze alcoliche, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso dell’abitazione dei familiari, che vivono in un’abitazione confinante a quella dell’uomo, si allontanava a piedi ma veniva rintracciato e bloccato dai militari con indosso un coltello da cucina di grosse dimensioni.

E' stato portato al carcere di Barcellona.