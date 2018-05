Sotto effetto di droga alla guida. La Polizia lo arresta dopo una folle corsa

I poliziotti delle Volanti lo hanno bloccato in via Duca degli Abruzzi, dopo una folle corsa in pieno giorno iniziata ad un posto di controllo in viale della Libertà. Un 38enne messinese ha ignorato l’alt della Polizia per poi scappare alla guida della sua autovettura ignorando sirene e lampeggianti. Ha quindi raggiunto il viale Annunziata percorrendo le vie cittadine con manovre azzardate e senza alcun rispetto di segnaletica e sensi di marcia.

Fortunatamente la fuga è finita senza altre conseguenze: l’uomo ha urtato un’auto senza causare danni a persone. Era sprovvisto di patente, perché scaduta, e alla guida dopo aver assunto cocaina.

E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denuncaito per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente. Il 38enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.