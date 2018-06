Un maxischermo a piazza Duomo per dare l'ultimo saluto a Francesco e Raniero

Un maxischermo a piazza Duomo, davanti la cattedrale, per unirsi in un unico grande abbraccio alla famiglia di Francesco e Raniero. I messinesi potranno così partecipare ai funerali dei due fratellini morti nell’incendio che venerdì notte ha spezzato le loro vite e quelle di un’intera famiglia che si prepara a vivere il suo ennesimo giorno di dolore. I funerali si terranno domani alle 10 nella cappella del Collegio Sant’Ignazio. Probabilmente in migliaia vorranno dare l’ultimo saluto a quei due angeli che fino a pochi giorni fa erano due bambini pieni di gioia, sogni, sorrisi e speranza e che oggi sono diventati i piccoli figli, fratelli, nipoti di un’intera città che sta vivendo un dolore che ha unito tutti. Per questo il Comune ha deciso di allestire uno schermo a piazza Duomo, soprattutto in considerazione del fatto che i posti all’interno della chiesa non sono tantissimi e saranno destinati alla famiglia, ai compagni di scuola, alla comunità dell’Ignatium, agli amici più cari.

«Per venire incontro alle molte richieste di partecipazione pervenute dai cittadini che vorrebbero assistere ai funerali, in virtù della capienza ridotta della Chiesa e della necessità di garantire condizioni di assoluta sicurezza nell’area del collegio, il sindaco Renato Accorinti, rispettando la volontà della famiglia Messina, ha acconsentito alla sistemazione di un maxischermo a Piazza Duomo. “Siamo vicini alla famiglia come lo è tutta la città in questo momento di grande dolore – spiega Accorinti – abbiamo proclamato per domani il lutto cittadino e le bandiere di Palazzo Zanca sono a mezz’asta sin dallo scorso venerdì”. Il Comune e la famiglia Messina ringraziano Dino Privitera che con il suo service ha messo a disposizione gratuitamente il maxischermo.

Da Piazza Duomo si potrà levare così la preghiera e la vicinanza di tutti i messinesi che vorranno stringersi attorno a papà Gianmaria, a mamma Chiara, ai due fratellini più piccoli che si sono salvati in quel drammatico incendio.