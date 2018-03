Da circa una settimana continua la fuoriuscita di acqua in via Nuova Panoramica dello Stretto, nei pressi del distributore di carburanti Esso, proprio a ridosso dei cassonetti, accanto al marciapiede, creando dei veri e propri allagamenti lungo il ciglio della strada. La denuncia è del vicepresidente vicario della V circoscrizione Franco Laimo, che ha già segnalato il problema al dipartimento lavori pubblici e all' A.M.A.M.”

“E’ facile vedere come fuoriesce in maniera copiosa e vistosa l'acqua da una crepa, che si è creata sull'asfalto; il timore che possa esserci in qualche modo un collegamento con un'altra fuoriuscita di acqua che proprio oggi si è verificata 200 m più a nord. Adesso- conclude Laimo - si attendono gli interventi risolutivi”.