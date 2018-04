Furnari. Liberata tartaruga in spiaggia

La cerimonia si è svolta in un noto lido estivo del comune di Furnari, nei pressi di Portorosa. La delegazione di Furnari della Lega Navale Italiana ha promosso, in occasione della giornata del mare 2018, una serie di iniziative che hanno coinvolto i bambini.

Insieme all'Istituto Zooprofilatto sperimentale e alla Guardia Costiera di Milazzo e con il patrocinio del Comune di Furnari, sono state rilasciate in spiaggia alcuni esemplari di tartaruga caretta caretta, in custodia presso lo stesso istituto per essere curate.

A coadiuvare il rilascio anche il biologo milazzese Carmelo Isgrò che ha coinvolto numerosi bambini del comprensorio al fine di sensibilizzare, sulle tematiche legate all'inquinamento del mare, le nuove generazioni sulla gestione responsabile dei rifiuti. Durante la cerimonia di rilascio, l'intera procedura è stata ripresa in diretta sui social da diversi cittadini di Furnari e del comprensorio.