Furti di rame agli svincoli di S. Stefano Camastra e Tusa. L'illuminazione tornerà a settembre

Rappresentanti dei comuni di Mistretta, Pettineo e Motta D'Affermo hanno incontrato il direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, Leonaro Santoro, che ha illustrato i lavori in corso e quelli in programma nel tratto interessato.

Sono iniziati i lavori di sostituzione dei giunti tecnici nei viadotti nella tratta autostradale Cefalù - Santo Stefano di Camastra. Successivamente saranno posti in essere quattro interventi sul manto stradale da Buonfornello a Sant'Agata di Militello. Per quanto riguarda gli svincoli di Tusa e Santo Stefano di Camastra, entro il mese di Settembre saranno ultimati i lavori per riattivare gli impianti di illuminazione, oggetti di ripetuti furti dei cavi di rame . Inoltre si è anche attenzionata la questione Area di Servizio a Santo Stefano di Camastra e il direttore Santoro ha espresso la propria volontà nell'affrontare la vicenda e verificarne la fattibilità. Anche riguardo la cartellonistica, il Cas, si impegna nel giro di poco tempo a risolvere questa carenza.