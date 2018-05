Rubano merce da un tir in sosta a Tremestieri. Arrestati due catanesi

Da giorni la Polizia Stradale di Messina era sulle tracce degli autori di diversi furti compiuti nelle aree di sosta della tangenziale. Stanotte hanno fermato due pregiudicati catanesi, il 38enne Alfio Tomaselli e il 36enne Francesco Patrocelli, che avevano preso di mira un tir in sosta sulla rampa che collega la chiocciola del porto di Tremestieri alla vicina area di servizio. Avevano tagliato il telone laterale del camion scaricando una pedana di merce di 113 colli di cui 13 erano stati già caricati su un furgone.

Sorpresi dai poliziotti, i ladri hanno tentato la fuga: il primo, Tomaselli, è stato inseguito e bloccato sulla Strada statale 114; il secondo, Patrocelli, è stato arrestato dopo una breve colluttazione. I due sono stati trattenuti in attesa di rito direttissimo previsto per stamani. Proseguono le indagini per individuare eventuali ed ulteriori responsabilità.