Gaetano Giordano aderisce a Forza Italia

Gaetano Giordano - già coordinatore cittadino della “Lista Musumeci” alle ultime elezioni regionali, attualmente assessore al comune di Falcone - ha comunicato la propria adesione a Forza Italia.

Giordano sottolinea di condividere la linea politica del partito azzurro ed ufficializza la vicinanza all’Assessore Regionale alla F.P. e agli Enti Locali, Bernadette Grasso, “della quale – dice – non può non apprezzarsi la grande competenza amministrativa e la dedizione politica al territorio di provenienza ed alla Sicilia più in generale. Sono a disposizione del Partito e dell’Assessore per avviare un concreto rilancio della valorizzazione delle infinite risorse della nostra terra”