Incidente autonomo in tangenziale. Un ferito

Un incidente autonomo si è verificato intorno alle 13 nella galleria Perara, in tangenziale, tra gli svincoli di Gazzi e Centro. Un'auto ha sbandato per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro il guard rail e si è ritrovata girata e con la parte anteriore distrutta. Sul posto la Polizia Stradale e l'ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi al malcapitato, poi trasportato in ospedale. Dai primi rilievi, non sembra abbia riportato ferite gravi.