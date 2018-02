Il Tribunale di Patti ha autorizzato gli ultimi interventi da eseguire nelle gallerie Tindari e Capo d'Orlando per la riapertura.

Il Consorzio Autostrade Siciliane provvederà - in breve tempo – a predisporre la dovuta segnaletica orizzontale ed i lavori residuali per poter eliminare il doppio senso di circolazione e le deviazioni di marcia ripristinando, in tal modo, la normale viabilità autostradale.