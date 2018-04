Picchia la compagna dopo il pranzo di Pasqua. Arrestato dai carabinieri

Non voleva accompagnare il convivente a fare delle commissioni e, per questo, è stata presa a pugni dall'uomo. La famiglia era riunita per il pranzo di Pasqua e la donna è andata via per mettere fine alla lite. Ma il compagno l'ha raggiunta e ha continuato a prenderla a pugni. A questo punto la donna ha chiamato i carabinieri ma l'uomo le ha strappato il telefono di mano, chiudendo la conversazione, e ha continuato a malmenarla. I militari della stazione di Ganzirri sono così intervenuti per arrestarlo, con l'accusa di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e violenza privata.

L'uomo è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.