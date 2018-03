Nebrodi, 53 falsi braccianti a Ficarra: tutti denunciati per truffa

Il proprietario di un terreno di Ficarra aveva dichiarato l'impego di manodopera sull'area, ben 53 braccianti agricoli che però probabilmente non hanno lavorato neppure un giorno. Sia loro che il proprietario sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato per 155 mila euro.

La Guardia di Finanza di Patti ha infatti scoperto che il numero dei braccianti impiegati era notevolmente più alto del reale fabbisogno e l'azienda agricola del proprietario del terreno non aveva la capacità di gestire tutto quel personale. Tutti, però, hanno percepito contributi, disoccupazione, malattia e assegno di maternità. Alla fine degli accertamenti della Tenenza pattese, la Procura ha perciò siglato l'avviso di conclusione delle indagini per 54 persone. Per loro si profila ora il processo.