Milazzo, in arrivo nuovi vigili? La commissione consiliare punta ai fondi Fesr

Nel milazzese si pensa ad una rimodulazione del personale contrattista, con lo specifico obiettivo di rimpolpare le file dei vigili urbani. Il sindaco Giovanni Formica, in sinergia con il comandante della polizia municipale, ha pubblicato un avviso per i dipendenti in servizio al comune con contratto a tempo determinato individuando una possibile ricognizione del personale contrattista per un cambio di profilo professionale.

Un iniziativa sicuramente rivolta alle diverse criticità presenti sul territorio, per le quali risulta essenziale una maggiore presenza di personale di polizia municipale.

Dalla seconda commissione consiliare, intanto, si osserva con attenzione ai fondi europei del programma Fesr 2014-2020. Non si è fatto attendere l'intervento del presidente Franco Russo che ha voluto sollecitare gli uffici preposti affinché si presentino dei validi progetti.

"Il programma operativo -ha dichiarato Russo- si articola in dieci assi prioritari, prevedendo un finanziamento totale di quasi cinque miliardi di euro. Di questi, tre e mezzo saranno a sostegno dell’Unione mentre un miliardo e mezzo sarà destinato al cofinanziamento pubblico nazionale. È opportuno, quindi, che il comune faccia il massimo sforzo possibile per ottenere delle risorse che consentirebbero di poter effettuare importanti azioni sul nostro territorio".

Il fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) si rivolge principalmente alla stabilità economica del territorio, un particolare occhio di riguardo infatti viene rivolto al sostegno alle piccole e medie imprese e all'innovazione e alla ricerca. Un importante opportunità, dunque.

Salvatore Di Trapani