L'Esercito italiano dona il sangue all'ospedale Papardo

A Messina non c'è autosufficienza di sangue e si è costretti a farlo arrivare da fuori provincia. Per sensibilizzare alla donazione, il commissario dell'ospedale Papardo, Paolo La Paglia, il direttore sanitario della Brigata Aosta dell'Esercito italiano, Alfonso Zizza, e dieci giovani militari, hanno dato il proprio contributo al centro trasfusionale.

Sotto la direzione della primaria Roberta Fedele, che svolge quotidianamente opera di divulgazione e proselitismo, il personale sanitario del centro trasfusionale ha assistito i donatori nelle varie fasi del prelievo. "Sono contento - ha dichiarato il colonnello Zizza - di contribuire insieme ai miei soldati ad una così nobile iniziativa ed aiutare la raccolta per chi ha bisogno di una trasfusione di sangue".

"Ringrazio il colonnello Zizza e i suoi soldati - ha aggiunto il commissario Paolo La Paglia - per avere contribuito tangibilmente alla raccolta di sacche di sangue, e per avere dato un grande esempio di sensibilità sociale che sono certo contribuirà ad accrescere la cultura della donazione in provincia di Messina." L'azienda Ospedaliera Papardo ha in cantiere altre iniziative per coinvolgere più soggetti possibili a donare il sangue.