Mito di Naxos, IV edizione dedicata a Tisandro figlio di Cleocrito di Naxos

GIARDINI NAXOS. La Pro loco di Giardini ha avviato la quarta edizione del Mito di Naxos. La nuova edizione è dedicata al grande pugile e campione olimpico Tisandro figlio di Cleocrito di Naxos. Il progetto didattico educativo gode del patrocinio del Comune, della collaborazione dell’Assessorato alla Cultura, dell’Istituto Comprensivo Giardini, del Parco Archeologico di Naxos, con la partecipazione della Naxos Entertainment (laboratorio cinematografico e teatrale), della Byframe (Agenzia di Comunicazione) e dell’Artista Cristina Russo. Il Mito di Naxos nasce nel 2013 da una idea del presidente della Pro loco Giuseppe Carmeni con lo scopo di promuovere nelle scuole primarie del territorio la cultura ellenica e l’immenso patrimonio naturalistico, storico e archeologico di Naxos e della valle Alcantara. Sono state selezionate quattro classi quinte elementari dell’Istituto comprensivo Giardini, due del plesso di scuola primaria A. Cacciola (Centro) e due del Plesso M. Montessori (Schisò). La dirigente Scolastica Maria Concetta D’Amico, le insegnanti e i rappresentanti dei genitori hanno aderito con molto entusiasmo all’iniziativa. Il progetto prevede una fase di formazione che verrà sviluppata nei mesi di marzo e aprile in classe, in orario scolastico, con appositi laboratori di carattere culturale, storico e artistico curati dallo storico dell’arte Giuseppe Carmeni, dall’autore e regista Giovanni Bucolo, dall’artista Cristina Russo e dalla videomaker Chiara Carmeni, con la preziosa collaborazione delle insegnanti. Saranno coinvolti in modo attivo anche i genitori e a loro sarà dedicato un laboratorio sui costumi dell’antica Grecia, che verrà tenuto nella sede istituzionale della Pro loco presso la Biblioteca comunale a fine aprile. Il 6 maggio, prima domenica del mese, ci sarà la visita drammatizzata al Parco e al Museo Archeologico della prima colonia greca di Sicilia. Durante la visita gli alunni, vestiti in costume ellenico, interpreteranno dei ruoli e saranno accompagnati dai loro genitori. Gli ospiti durante la visita incontreranno dei personaggi storici che racconteranno la vita degli antichi abitanti di Naxos, le imprese del grande campione Tysandros, ma sarà anche un percorso con tante sorprese. L’evento, come ogni anno, si trasformerà in una festa ellenica dove le famiglie, gli adulti e i bambini potranno trascorrere un momento magico immersi nella bellezza del Parco Archeologico, riscoprendo le nostre origini e la propria identità culturale e storica.