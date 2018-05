Investe una bimba e scappa. Arrestato un 26enne di Graniti

Ha investito una bimba di 9 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali insieme al padre, in via Vittorio Emanuele, a Giardini Naxos, ed è scappato. La bambina, che nell'incidente ha subito un politrauma, è stata prima portata all'ospedale San Vincenzo di Taormina e poi trasferita al Policlinico di Messina, dove le sue condizioni vengono monitorate sotto stretta osservazione. Al momento è in prognosi riservata e attorno a lei si sono stretti i genitori, i familiari e conoscenti ma anche l'intera comunità di Giardini Naxos.

I carabinieri della Compagnia di Taormina hanno ascoltato il padre della bambina che ha ricostruito la dinamica del drammatico episodio ed ha riferito che il centauro procedeva a velocità sostenuta. La bambina è stata sbalzata a terra dal violento impatto con la motocicletta ed è caduta sbattendo con il viso ed il corpo. I militari hanno sentito i numerosi testimoni che hanno assistito all’evento ed hanno esaminato le immagini di tutti i sistemi di videosorveglianza, oltre dieci, presenti lungo la via. Sulla base delle dichiarazioni dei testimoni e delle riprese video, i carabinieri hanno individuato tutti i motocicli che erano transitati lungo la via nell’arco orario dell’investimento procedendo, successivamente, all’individuazione dei veicoli e dei loro proprietari ispezionandoli uno ad uno fino ad individuare l’autore, che è stato rintracciato nella serata di ieri. E' un 26enne di Graniti, S. B., arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Messina, che coordina le indagini e che ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il veicolo è stato sequestrato per i successivi accertamenti così come gli abiti indossati dal motociclista al momento dell’incidente.