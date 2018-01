Naxos in movimento: "Disattese le istanze su temi cruciali per il paese"

GIARDINI NAXOS. Torna ad intervenire sulla scena pubblica il sodalizio di fresca costituzione “Naxos In Movimento” che in primis ha voluto commentare l’incontro avuto con l’amministrazione comunale di Giardini Naxos il 4 dicembre scorso. “Siamo estremamente insoddisfatti dell’assenza praticamente totale di risultati pratici sulle istanze che avevamo esposto al sindaco Lo Turco – hanno commentato i membri del sodalizio – avevamo chiesto trasparenza e costanti aggiornamenti per la cittadinanza su tematiche cruciali e di interesse pubblico come la messa in sicurezza del torrente San Giovanni e la riattivazione della Casa dell’Acqua ma ad oggi nulla si è mosso. Uno dei nostri attivisti, Giuseppe Scalise, si era addirittura offerto a titolo gratuito di prendersi cura di uno spazio online per la pubblicazione costante di aggiornamenti ed informazioni su questi ed altri argomenti di interesse pubblico – ha precisato uno dei portavoce, Giuseppe Leotta – ma nessuno ci ha mai contattato”. Naxos In Movimento va dunque all’attacco della compagine di Lo Turco ma avanza allo stesso tempo delle proposte concrete sui temi della democrazia partecipata e della sostenibilità ambientale. “In ossequio al nostro ruolo di opposizione severa ma sempre propositiva – ha continuato Leotta – abbiamo anche avanzato due proposte rivolte a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale ed a tutti i membri della Giunta. Si tratta di una proposta di regolamento sulla creazione del question time del cittadino, uno spazio di democrazia partecipata che consentirebbe a tutti i cittadini maggiorenni di rivolgere direttamente ai consiglieri e ai membri della Giunta, prima di ogni seduta di Consiglio comunale, domande su tematiche di rilevanza pubblica per Giardini. I quesiti dovranno essere presentati almeno con una settimana d’anticipo rispetto alla prima seduta utile di Consiglio in modo da permettere la verifica della loro effettiva rilevanza per il dibattito pubblico”. Oggetto dei suggerimenti di Naxos In Movimento è anche la proposta sull’istituzione di un servizio di Bike sharing, avanzata dall’attivista Fabio Trimarchi, che, se inserita in una strategia sistemica sulla viabilità, consentirebbe di allentare la pressione viaria sulle strade del paese all’insegna della sostenibilità ambientale.