Ubriaco, molesta una donna, picchia un altro e insulta i carabinieri

Ha abusato di sostanze alcoliche, poi ha molestato a parole una giovane donna e si è scagliato con calci e pugni contro un uomo che era intervenuto per difenderla, procurandogli lievi lesioni. All'arrivo dei carabinieri, ha rivolto offese e minacce anche nei loro confronti. Ha trascorso così la sera dei festeggiamenti per il giovedì di carnevale, a Gioiosa Marea, il 20enne R. M., arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giudice ha disposto per lui l'obbligo di dimora.