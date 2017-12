A Capodanno anche Messina avrà la sua Marcia per la Pace

La Comunità di Sant’Egidio insieme all’Arcidiocesi di Messina, alla Comunità Islamica di Messina e a tante altre realtà associative della Città, invita tutti a iniziare il nuovo anno con un passo di pace. Il primo gennaio, Giornata Mondiale della Pace, a Messina e nel mondo si svolgono iniziative a sostegno del Messaggio per la Pace del Santo Padre per il 2018.

L’iniziativa dal titolo generale “Pace in tutte le terre”, ha coinvolto negli anni un numero crescente di persone e di associazioni, in molti Paesi del mondo. Attraverso marce, manifestazioni pubbliche, incontri e riunioni di preghiera, in tanti inizieranno il 2018 con il passo della pace, in oltre 650 città di settantacinque Paesi.

Intendiamo così manifestare, in occasione della 51° Giornata Mondiale della Pace, la nostra profonda adesione al tema scelto da Papa Francesco “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”, tanto più nella nostra Città da tempo impegnata per l’accoglienza e l’integrazione.

A Messina la Marcia per la Pace il 1° Gennaio 2018 partirà da Piazza Cairoli alle 18.00, percorrerà la via Garibaldi, infine terminerà presso la Chiesa di Santa Caterina V. e M. dove alle ore 19.00 avrà luogo una celebrazione eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo Metropolita di Messina Lipari Santa Lucia del Mela.