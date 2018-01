"Pace in tutte le terre". Alle 18 la marcia da piazza Cairoli

Il 1 Gennaio 2018 la Chiesa celebra la 51a giornata mondiale della pace. L’Ufficio diocesano per i problemi sociali ed il lavoro ha come ambito anche il tema della Giustizia e della Pace e sollecita la Comunità ecclesiale e civile a riflettere sull’annuale Messaggio per la Giornata della Pace.

Il messaggio di Papa Francesco “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace” riporta la nostra attenzione sul legame profondo tra la Pace e le migrazioni di tante donne e uomini, “250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati”. Insieme al Santo Padre, consapevoli che “accogliere l’altro richiede un impegno concreto, una catena di aiuti e di benevolenza, un’attenzione vigilante e comprensiva, la gestione responsabile di nuove situazioni complesse che, a volte, si aggiungono ad altri e numerosi problemi già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre limitate”, riflettiamo su come concretamente trasformare la nostra città in un “cantiere di pace” e su come vivere davvero la strategia proposta che “combini quattro azioni: accogliere, proteggere, promuovere e integrare”. Tutto questo comporta un esercizio di preghiera e di pensiero, di riflessione comune. In un mondo che ha sete di pace, ci auguriamo che il messaggio della 51a Giornata della Pace ci accompagni nel corso di questo anno e sia divulgato il più possibile perché anche noi, come ci suggerisce papa Francesco, ci lasciamo ispirare dalle parole di San Giovanni Paolo II: «Se il “sogno” di un mondo in pace è condiviso da tanti, se si valorizza l’apporto dei migranti e dei rifugiati, l’umanità può divenire sempre più famiglia di tutti e la nostra terra una reale “casa comune”».

A livello diocesano vivremo diverse iniziative:

- Lunedì 1 Gennaio 2018: “Pace in tutte le terre” promosso dall’Arcidiocesi di Messina, dalla Comunità di Sant’Egidio, dalla Comunità Islamica di Messina e da tante altre realtà associative della città. Alle 18 a Piazza Cairoli la Marcia per la Pace; alle 19, nella Chiesa di Santa Caterina, Celebrazione Eucaristica per la Pace nel mondo presieduta da Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo Metropolita.

- Domenica 28 Gennaio 2018: Festa Diocesana della Pace di Azione Cattolica. Sarà realizzato e condiviso un video per aiutare la riflessione comune.