Capo d'Orlando, lo sport è senza confini. Domani appuntamento allo stadio

Sport senza confini, al via nel comune di Capo d'Orlando l'evento "Let'Sport Together". L'appuntamento, che si svolgerà domani dalle 17.00 alle 20.00 presso lo stadio comunale "Ciccino Micale", si pone come obiettivo principale quello di generare inclusione e integrazione nei confronti dei migranti presenti sul territorio e di favorire il dialogo con la cittadinanza orlandese e dei comuni limitrofi.

Prenderanno parte all'evento le associazioni sportive locali, gli Spar di Montalbano Elicona e Castroreale e i Cas di Capo d'Orlando e Sant'Angelo di Brolo. Diversi gli sport a cui sarà possibile assistere, dal calcio alla pallavolo per poi arrivare al basket e all'atletica leggera.

Una giornata di festa, dunque, che punta a portare in auge lo sport capace di unire e accomunare piuttosto che dividere e allontanare. Il comune di Capo d'Orlando non è nuovo ad iniziative di questo genere, già lo scorso anno erano stati proposti diversi eventi come spettacoli e rappresentazioni teatrali con protagonisti immigrati presenti sul territorio.

Salvatore Di Trapani