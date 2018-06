Giornata mondiale del rifugiato. Il programma di oggi a Messina

Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha come obiettivo la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e di richiedenti asilo che, costretti a fuggire da guerre e violenze, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era parte della loro vita. E soprattutto invita a non dimenticare mai che dietro a ognuno di loro c'è una storia che merita di essere ascoltata.

Appuntamento oggi a piazza Cairoli con questo programma:

- ore 18:00, momento di riflessione e lancio della Campagna europea WELCOMING EUROPE (http://welcomingeurope.it);

- ore 19:30, S. Messa presso la Chiesa di Sant'Elia (via S. Elia, 45);

- ore 21:00, conclusione al Porto.