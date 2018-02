Domani, a Cairoli, gli scout Messina 4 donano un "gesto di pace" per tutti

Il 22 febbraio di ogni anno, nell’anniversario della nascita dei fondatori dello Scoutismo, Robert Baden Powell e sua moglie Olave, gli Scout di tutto il mondo festeggiano lo Scout World Thinking Day, la Giornata del Pensiero, un’occasione per riflettere sull’impatto che le azioni concrete degli scout e delle guide di tutto il Mondo possono avere nella società e per rafforzare il Movimento e la fratellanza internazionale.

Quest’anno, l’Agesci (Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani) vuole dedicare questo giorno speciale per promuovere una decisa posizione a sostegno della Pace. E così 185mila Scout Italiani “alla luce degli avvenimenti che hanno riacceso una pericolosa e violenta spirale verso una nuova corsa agli armamenti” si impegneranno a realizzare è “un’azione concreta” per “promuovere un cambiamento positivo”, come dichiarato dai presidenti del Comitato nazionale Agesci, Barbara Battilana e Matteo Spanò.

In occasione di tali festeggiamenti, domenica 25 febbraio, dalle ore 11, presso Piazza Cairoli ed il centro storico di Messina, Il Gruppo Scout Agesci Messina 4, che opera all’interno della Parrocchia Maria Santissima Consolata Don Orione, donerà un gesto di pace a tutti coloro che incontreranno, senza distinzione alcuna di genere, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; “convinti che la Pace sia motore pulsante e catalizzatore di un cambiamento positivo della nostra società vogliamo dare il nostro piccolo contributo verso la nostra città e soprattutto con la nostra città.”