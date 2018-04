Aggredisce la madre. Arrestato un 18enne

Una richiesta di aiuto al 112, l'arrivo in una casa di Giostra e i carabinieri si sono ritrovati davanti una madre in lacrime, il figlio in stato di agitazione e l’abitazione totalmente a soqquadro con mobili danneggiati e suppellettili ovunque. Già nei mesi scorsi, c'erano state altre aggressioni fisiche e verbali.

Dopo aver riportato la situazione alla calma, i carabinieri hanno trovato in casa 50 grammi di marijuana, due piante di cannabis, un bilancino di precisione e vario materiale per la coltivazione e il confezionamento dello stupefacente.

L'aggressore, un 18enne, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico.