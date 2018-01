L'Altra Messina, la città positiva: nuova avventura su Tempostretto e Tremedia

Raccontare le eccellenze, le bellezze, i valori, i sentimenti positivi di una città che ha tanto potenziale che troppo spesso rimane sepolto dalle critiche e dall’assuefazione. Scoprire che invece Messina non solo è viva ma ha tante facce che raccontano storie belle, storie di riscatto, storie di solidarietà e passione, di sacrifici e successi. Ecco perché è nata “L’Altra Messina, la città positiva”. E’ un nuovo format pensato e ideato per portare nelle case dei messinesi, e non solo, il volto forse meno conosciuto di una città a cui dobbiamo voler bene.

“L’Altra Messina” è il nuovo programma che da giovedì 25 gennaio vi terrà compagnia per ben 20 puntate, tutte dedicate alla Messina che ci piace, che vogliamo, alla Messina che possiamo migliorare.

“L’Altra Messina” andrà in onda ogni giovedì sera alle 21 contemporaneamente su Tempostretto.it, sulle pagine Facebook di Tempostretto e in tv su Tremedia, canale 112, (in replica il sabato sera alle 21). Durante la settimana poi Tempostretto selezionerà i momenti più significativi della trasmissione per raccontare in pillole le storie de “L’Altra Messina”.

Così un programma unisce per la prima volta web e tv, si muoverà su due piattaforme per raggiungere un pubblico vasto, cercherà di parlare ai messinesi di ogni età attraverso social, internet e tv.

L’obiettivo che cercheremo di raggiungere sarà soprattutto quello di dare voce alla città positiva. Intervistare, ospitare, descrivere sempre più il volto positivo della città quale antidoto alla rassegnazione e all’apatia sociale. Il talk tratterà temi improntati alla positività del territorio e dei cittadini regalando momenti di relax e pillole di positività; inoltre la trasmissione si propone di lanciare un messaggio forte: “Di cultura e di turismo si può lavorare e vivere in una delle città più belle del mondo: Messina”. Proposte concrete di lavoro per una città che può vivere di turismo culturale, enogastronomico, architettonico, musicale, animazione, moda.

La location della trasmissione è l’Auditorium dell’Istituto Collereale di Messina, conducono il programma Anthony Greco e Daniela Conti, il supporto giornalistico con servizi e interviste è a cura di Francesca Stornante dalla redazione di Tempostretto, in studio l’architetto storico Nino Principato e la psicologa Ilenia Coletti. Dietro le telecamere PVK di Antonio Grasso, la regia è di Francesco Salvo.

Un messaggio di positività che passa anche dalla sigla, per la quale è stato scelto il brando “Turi” della band messinese Ka Ja City.

Il motto de “L’Altra Messina” è uno: “NO LASTIMI”. Nelle due ore di talk si vuole dire no alle critiche ad ogni cosa, alle polemiche, alle invidie che spesso impediscono alla città di crescere. “L’Altra Messina” proverà a farvi scoprire una città da una prospettiva totalmente diversa.

Per farlo al meglio abbiamo bisogno anche di voi: seguiteci anche su Facebook, alla pagina “L’Altra Messina, la città positiva” e soprattutto segnalateci storie che secondo voi meritano di essere raccontate o temi di cui vorrete sentire parlare.

Potete inviare una mail all’indirizzo laltramessina@fincentrale.it oppure raggiungerci tramite Whatsapp semplicemente utilizzando le segnalazioni whatsapp di Tempostretto al numero 366 87 26 275.

Potreste inviare foto, video, contributi, messaggi, racconti per condividere con noi le vostre esperienze. Ogni puntata sarà lanciato il tema della settimana successiva e così avrete modo di partecipare con le vostre idee o semplicemente i vostri consigli.

“L’Altra Messina, la città positiva” vi aspetta ogni giovedì sera dalle 21 su Tempostretto.it e Tremedia.