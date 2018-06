Giovedì 7 la presentazione di "L'amore a prescindere" di Angelo Aliquò

Si terrà giovedì 7 giugno, alle 17.00 nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni la presentazione del nuovo romanzo di Angelo Aliquò “L'amore a prescindere". Dialogherà con l’autore la giornalista Rosaria Brancato, direttore di Tempostretto. “L’amore a prescindere”, edizioni Di Nicolò, è il terzo romanzo dell'autore dopo "Carta, forbice e pietra" ed "Eri con me", e fa parte della collana "Storie Storte". Angelo Aliquò, palermitano, attuale Direttore Generale dell'Irccs- Piemonte, con i suoi libri è stato finalista al premio letterario Raffaele Artese di San Salvo nel 2016 ed ha vinto il primo premio del concorso Marchio Microeditoria di qualità di Chiari per la categoria narrativa ed infine il premio della I edizione per "opera prima Mimì Marchese di Misilmeri".