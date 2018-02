Gioveni: Servizio telematico tributi presto sarà realtà

“L’ordine del giorno presentato dal sottoscritto in Consiglio Comunale e approvato dall’Aula il 21 ottobre 2015 utile a rivoluzionare il sistema dei tributi nella nostra città offrendo dei servizi migliori ai cittadini, sta per essere messo in atto dall’Amministrazione. Così il consigliere comunale Gioveni

“Si tratterà – ricorda Gioveni - di gestire direttamente da casa davanti a un PC e senza dover fare più file agli sportelli, le proprie posizioni sulla TARI, ex Tares e Tarsu, IMU, ex TASI, accedere alle informazioni e ai dati catastali ecc.”

“Non so ancora come i tecnici del CED stiano predisponendo il servizio, ma in buona sostanza - entra nel dettaglio l'esponente del Pd - attraverso l'applicazione di un software che consentirebbe la gestione quotidiana e l'aggiornamento costante delle banche dati, oltre a permettere ai cittadini di conoscere in tempo reale direttamente da casa la loro posizione (scadenze, debiti, morosità, rimborsi ecc.), consentirebbe anche all'Ente di recuperare in autonomia ogni centesimo di euro contrastando in modo molto efficace l'evasione fiscale, senza considerare, appunto, (fatto non meno importante) la scomparsa di quelle lunghe e antipatiche file agli sportelli dei vari uffici”