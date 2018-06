Pace del Mela, lite di condominio finì in rissa: assolto l'amministratore

E' stato assolto perché il fatto non costituisce reato l'amministratore condominiale di un complesso di Pace del Mela, accusato di aver procurato lesioni ad un condomino, nel 2011, durante una lite scoppiata per futili motivi.

Il quarantaduenne è comparso davanti la Corte d'Appello di Messina che lo ha scagionato dall'accusa di percosse, riconoscendogli la legittima difesa. Soddisfatti i difensori, gli avvocati Alfonso Polto e Mariella Sottile, visto che il loro assistito era inizialmente accusato di lesioni - accusa poi derubricata - e che in primo grado il Tribunale di Barcellona lo aveva condannato a 15 giorni di reclusione.

La lite era scoppiata perhé il condomino, che stava eseguendo dei lavori in casa, aveva lasciato parecchio materiale depositato nelle aree comuni. Alle ripetute richieste dell'amminstratore di condominio di rimuoverlo, il condomino si era opporto in malo modo e ne era nata una accesa discussione, finita a schiaffi reciproci. Ad avere la peggio era però stato il condomino che qualche settimana dopo è stato operato al volto e ne ha avuto per quasi due mesi.

Durante il processo è però emerso che l'amministratore di condominio si era soltanto difeso, temendo il peggio per sé visto che il condomino aveva afferrato un pericoloso oggetto di metallo.