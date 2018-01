Mancato pagamento dei componenti dei seggi, il Comune: inconvenienti tecnici

“Per sopravvenuti inconvenienti tecnici riguardanti tutti i mandati emessi nel 2018, compresi quelli relativi agli emolumenti dovuti ai componenti dei seggi elettorali per le elezioni regionali dello scorso 5 novembre, la Tesoreria non ha potuto procedere al pagamento delle somme”. E’ questa la giustificazione addotta degli Uffici del Comune per la mancata corresponsione della cifra che ieri avrebbero dovuto incassare tutti coloro che nella giornata elettorale del 5 novembre scorso hanno svolto il ruolo di presidente, segretario o scrutatore nelle varie sezioni del territorio comunale.

Come denunciato da un nostro lettore, infatti, quanti ieri si sono presentati in banca per incassare ciò che gli è dovuto dovuto si è sentito rispondere che i soldi non c’erano.

Da Palazzo Zanca oggi assicurano che “gli uffici competenti stanno lavorando dando priorità alla risoluzione della problematica”.

L’ente si scusa “per il disagio arrecato” e fa sapere che “nel più breve tempo possibile sarà dato ulteriore avviso per lo sblocco dei pagamenti”.